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12:06, 17 июня 2025Путешествия

Россиянину отказали в поездке за границу из-за дня рождения

«ТурДом»: Россиянин лишился поездки в Минск из-за 45-летия и выиграл суд
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Россиянин собирался отправиться самолетом в Минск, но лишился рейса за границу из-за прошедшего дня рождения и выиграл суд с авиаперевозчиком. Об этом сообщает туристический портал «ТурДом».

По данным источника, прошлым летом житель Красноярска за три дня до своего 45-летия купил билеты на рейс Москва — Минск и прошел онлайн-регистрацию. Однако в аэропорту ему отказали в поездке и аннулировали билет.

Представитель российской авиакомпании объяснил путешественнику, что с момента его юбилея прошло 11 дней, поэтому старый паспорт якобы недействителен. Турист не стал спорить и приобрел билеты на поезд, пересек границу, а вернувшись в Россию, отправил претензию авиаперевозчику, которая осталась без внимания.

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Мужчина обратился в Роспотребнадзор и через суд добился справедливости. Во время заседания его представители обратили внимание на то, что, согласно положению о паспорте гражданина Российской Федерации, после 45 лет документ остается действительным в течение 90 дней, до оформления нового.

Турист доказал, что в день вылета его паспорт не был просрочен. В итоге он взыскал с перевозчика около десяти тысяч рублей, в которые вошли стоимость билета — 5615 рублей, компенсация морального вреда — 1000 рублей и штраф — 3307 рублей.

Ранее почти тысяча российских туристов остались без багажа после отпуска в Турции. Им предложили написать заявление об утрате.

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