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14:32, 17 июня 2025Силовые структуры

Россиянка набросилась на мужа с топором после угроз сделать из нее шашлык

На Кузбассе женщина убила мужа топором из-за его угроз сделать из нее шашлык
Варвара Митина (редактор)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

На Кузбассе суд приговорил местную жительницу к семи годам колонии общего режима за расправу над мужем, который угрожал сделать из нее шашлык. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Мариинском городском суде Кемеровской области.

Адвокат пытался оспорить это решение в связи с отсутствием в действиях осужденной состава преступления, однако вышестоящая инстанция признала приговор законным.

Ночью 2 октября 2024 года мужчина зашел в комнату к жене с топором. Со словами «Я из тебя сейчас шашлык сделаю» он замахнулся на нее. Женщине удалось выхватить топор из рук супруга. В результате она 14 раз ударила его острием топора по голове. Пара была вместе 36 лет.

Ранее в Воскресенске Московской области женщина расправилась с пятилетней дочерью и позвонила в полицию.

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