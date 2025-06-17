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09:04, 17 июня 2025Россия

Россиянка поехала в гости к знакомому и исчезла

V1.ru: Жительница Волгограда поехала в гости к знакомому и исчезла
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Жительница Волгограда поехала в гости к знакомому и исчезла. Ее родственники допустили, что женщина могла потерять память. Об этом стало известно порталу V1.ru.

Дочь пропавшей отметила, что в последний раз родительницу видели 9 июня в Красноармейском районе в поселке Соляном. По словам девушки, в день пропажи она созванивалась с матерью.

Во время беседы дочь услышала, как мать кто-то ударил. «Я стала звонить опять, но трубку никто не брал. Потом ответил этот мужчина. Я начинаю орать, что случилось с мамой. Он сказал, что маму ударила его сожительница, мама сейчас якобы спит. Отчим поехал туда искать маму. Эта женщина подошла на остановку, отдала мамин телефон», — пояснила горожанка.

Она отметила, что собаку матери позже им подкинули без ошейника. Соседи пропавшей предположили, что с ней могли расправиться. К поискам женщины привлекли волонтеров и сотрудников полиции.

Ранее сообщалось, что житель Волгограда ушел на спецоперацию вслед за сыном и пропал без вести.

ЖЗЛ
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