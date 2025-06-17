Россиянка с пересаженным сердцем стала матерью

В Московской области врачи помогли стать матерью женщине с пересаженным сердцем

Россиянке с пересаженным сердцем врачи помогли стать матерью. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения по Московской области.

Женщина наблюдалась в областном Научно-исследовательском институте акушерства и гинекологии имени В.И. Краснопольского. Со слов медиков, беременность 27-летней россиянки протекала сложно — на ранних сроках у нее выявили осложнение, связанное с поражением почек, позднее у пациентки стали также наблюдаться анемия и снижение уровня тромбоцитов в крови.

«Постоянно требовался контроль за иммуносупрессивной терапией, цель которой предотвратить отторжение трансплантата. Кроме того, необходимо было следить и за работой почек», — рассказал директор медучреждения Роман Шмаков.

В министерстве отметили, что у россиянки путем кесарева сечения родился здоровый мальчик весом 3450 граммов и ростом 51 сантиметр.

Ранее в Челябинске родился ребенок весом больше пяти килограммов. По словам медиков, роды были непростые, однако сейчас с ребенком и матерью все хорошо.