Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:16, 17 июня 2025Россия

Россиянка с пересаженным сердцем стала матерью

В Московской области врачи помогли стать матерью женщине с пересаженным сердцем
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Hu Chen / Unsplash

Россиянке с пересаженным сердцем врачи помогли стать матерью. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения по Московской области.

Женщина наблюдалась в областном Научно-исследовательском институте акушерства и гинекологии имени В.И. Краснопольского. Со слов медиков, беременность 27-летней россиянки протекала сложно — на ранних сроках у нее выявили осложнение, связанное с поражением почек, позднее у пациентки стали также наблюдаться анемия и снижение уровня тромбоцитов в крови.

«Постоянно требовался контроль за иммуносупрессивной терапией, цель которой предотвратить отторжение трансплантата. Кроме того, необходимо было следить и за работой почек», — рассказал директор медучреждения Роман Шмаков.

В министерстве отметили, что у россиянки путем кесарева сечения родился здоровый мальчик весом 3450 граммов и ростом 51 сантиметр.

Ранее в Челябинске родился ребенок весом больше пяти килограммов. По словам медиков, роды были непростые, однако сейчас с ребенком и матерью все хорошо.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Иране заявили, что ракетные удары парализовали Тель-Авив. В Тегеране говорят об отъезде дипломатов и граждан из Израиля

    Нового генпрокурора Украины озадачили делом Зеленского

    Великобритания ввела новые санкции против России

    У звезды «Сватов» нашли налоговый долг на сумму более полумиллиона рублей

    В России высказались о перспективах восстановления поставок газа в Европу

    Опубликован список самых востребованных артистов на корпоративах

    В России отреагировали на сообщения о незамеченной американской шпионской подлодке

    Россиянам запретят продавать жилье за наличные

    В России предложили привлекать на работу доярками с помощью массажа и маникюра

    Россиянка с пересаженным сердцем стала матерью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости