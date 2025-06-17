Россиянка выпала из окна многоэтажки на глазах у детей

В Сургуте девушка выпала из окна многоэтажки и приземлилась на детскую площадку

В Сургуте девушка выпала из окна многоэтажки и приземлилась на детскую площадку, спасти ее не удалось. Об этом сообщает «Вестник Сургутского района».

Со слов очевидцев, россиянка выпала из окна 10-го этажа дома. Сообщается, что в момент происшествия на детской площадке играли дети.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Причины произошедшего выясняются, добавили в ОМВД по российскому городу.

Ранее в Ноябрьске девочка выпала из окна четвертого этажа. Ребенок приземлился на козырек подъезда, а затем с травмой дополз до соседей на втором этаже и попросил о помощи.