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17:32, 17 июня 2025Россия

Россиянка выпала из окна многоэтажки на глазах у детей

В Сургуте девушка выпала из окна многоэтажки и приземлилась на детскую площадку
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В Сургуте девушка выпала из окна многоэтажки и приземлилась на детскую площадку, спасти ее не удалось. Об этом сообщает «Вестник Сургутского района».

Со слов очевидцев, россиянка выпала из окна 10-го этажа дома. Сообщается, что в момент происшествия на детской площадке играли дети.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Причины произошедшего выясняются, добавили в ОМВД по российскому городу.

Ранее в Ноябрьске девочка выпала из окна четвертого этажа. Ребенок приземлился на козырек подъезда, а затем с травмой дополз до соседей на втором этаже и попросил о помощи.

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