Российские бортпроводники 40 минут ловили осу в самолете и попали на видео

Залетевшая в самолет оса задержала авиарейс из Хабаровска в Москву на 40 минут

Бортпроводники российской авиакомпании 40 минут ловили осу в самолете и попали на видео. Кадры публикует Telegram-канал BIGBRO.

По данным источника, инцидент произошел на борту самолета, который должен был вылететь из Хабаровска в Москву. Однако авиарейс задержался из-за несанкционированного попутчика в виде осы, залетевшей в салон.

Уточняется, что укус этого насекомого может спровоцировать анафилактический шок, который приводит к летальному исходу. Были ли в самолете аллергики — не уточняется.

Ранее рой комаров проник в самолет авиакомпании IndiGo и напугал пассажиров. Случай произошел на рейсе из Лакхнау в Дели, экипаж самолета не смог решить внезапно возникшую проблему.