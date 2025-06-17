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10:48, 17 июня 2025Силовые структуры

Российский адвокат изрезал ножом своего клиента и сжег его в печи

Адвокат коллегии «Московский юридический центр» Зуев зарезал своего клиента
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Москве член коллегии «Московский юридический центр» Сергей Зуев изрезал ножом своего клиента, а потом сжег его в печи. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, пострадавший — знакомый адвоката и его клиента Андрей Терешкин. Зуев несколько лет сопровождал его дела. В какой-то момент адвокат захотел купить квартиру Терешкина в Красногорске. Во время переговоров, которые проходили на даче потерпевшего, Зуев напал на него с ножом и три раза ударил.

Затем вместе с другим своим знакомым он вывез Терешкина на скотоводческую ферму в Можайском районе и сжег в печи. После этого он подделал документы на желаемую ему квартиру и продал ее. Кроме того, он распродал и другое принадлежащее пострадавшему движимое имущество, а также планировал продать еще одну принадлежавшую Терешкину московскую квартиру, но не успел найти на нее документы.

По некоторой информации, Зуев изначально не планировал платить Терешкину за квартиру.

По информации 112, жена Терешкина обратилась в полицию, потому что долго не видела своего мужа. Правоохранители отследили звонки и контакты мужчины и таким образом вычислили злоумышленника. Адвоката задержали. Сейчас следователи должны установить, что, кроме квартиры, смог присвоить Зуев и кому продать.

Ранее сообщалось, что Симоновский суд Москвы смягчил меру пресечения местному жителю Андрею Васильеву, расправившемуся с профессиональным соседом.

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