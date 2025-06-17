Российский военный раскрыл детали формирования буферной зоны у Курской области

Боец ВС РФ с позывным Кочан о буферной зоне в Курской области: Враг огрызается

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дают отпор и пытаются помешать формированию буферной зоны на границе Курской и Сумской областей. Эти детали раскрыл российский военный с позывным Кочан, его слова опубликованы в Telegram-канале Минобороны.

По словам бойца Вооруженных сил России, на этом направлении ВСУ очень активно задействуют беспилотники.

«Противник постоянно огрызается. Постоянно висят "птички" как наблюдательного типа, так и боевого: FPV, сбросы (...) Все большие перекрестки контролируются — одна-две "птички" постоянно», — сообщил Кочан.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что буферная зона между Россией и Украиной должна быть минимум 300 километров в глубину на территории шести областей.