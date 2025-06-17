С возвращающихся брендов предложили брать компенсации

ОПИ: Возвращающиеся в Россию бренды должны компенсировать убытки потребителей

Зарубежные бренды, которые возвращаются в Россию, должны компенсировать убытки потребителей. Ввести такую меру предложила правительству «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ), сообщает газета «Известия».

Общественники предлагают создать специальный фонд, размер которого составит не менее 400 миллиардов рублей — его пополнение должно стать обязательным условием для возвращения в РФ. В дальнейшем средства из фонда можно использовать на программы импортозамещения. Фонд будут пополнять производители смартфонов, автомобилей и другой техники, которые покинули российский рынок и нарушали права потребителей: отключали функции устройств, лишали пользователей возможности обновить ПО или провести своевременную диагностику или ремонт. Размер компенсации предлагают установить в пределах пяти-десяти процентов от стоимости товара.

«Сейчас нужно разработать правила возвращения иностранных компаний на российский рынок, которые легализуют этот механизм компенсаций. С его помощью можно будет сформировать компенсационный фонд под государственным управлением. Также понадобится создать методику, которая позволит определить размер выплат людям в зависимости от нарушения и причиненного убытка», — пояснил глава ОПИ Олег Павлов.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин допустил, что инициатива направлена на защиту прав потребителей и имеет смысл в части компенсации реального ущерба при отключении сервисов, но ее формат с обязательным взносом может осложнить возвращение брендов в Россию и сделать его дороже. Компании могут не захотеть возвращаться из-за дополнительных финансовых и бюрократических барьеров, предупредил он. Сложности возникнут в определении пострадавших — кто купил технику Apple после ухода бренда или до него, добавил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что Россия будет оценивать ситуацию на рынке при возвращении иностранных брендов и смотреть на то, что нужно промышленности страны. Как заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, в последнее время торговая политика РФ стала носить ярко выраженный протекционистский характер — одной из ключевых задач властей стала защита отечественных инвесторов и предпринимателей, и это отпугивает западные компании и не позволяет им надеяться на выгодные условия возобновления бизнес-деятельности в РФ.