Мантуров оценил условия возвращения иностранных брендов в Россию

Мантуров: При возвращении иностранных брендов Россия будет оценивать ситуацию

Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что Россия будет оценивать ситуацию на рынке при возвращении иностранных брендов. Его цитирует РИА Новости.

В преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2025) Мантуров заявил, что при взаимодействии с иностранными брендами правительство будет смотреть на то, что нужно промышленности страны. «Если ниша, освободившаяся от присутствия иностранной компании, уже занята российскими производителями — мы должны сначала оценить ситуацию на рынке», — заметил спикер.

По его словам, если возвращение иностранной компании будет мешать или не будет способствовать дальнейшему закреплению российского производителя, то здесь интересы расходятся.

В конце мая глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков также заметил, что РФ будет в первую очередь учитывать свои интересы при возвращении иностранных компаний.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости жестких мер в отношении иностранных IT-сервисов, которые действуют против страны. «Надо отвечать им взаимностью, вот и все!» — заметил глава государства.