Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:37, 14 июня 2025Экономика

Мантуров оценил условия возвращения иностранных брендов в Россию

Мантуров: При возвращении иностранных брендов Россия будет оценивать ситуацию
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что Россия будет оценивать ситуацию на рынке при возвращении иностранных брендов. Его цитирует РИА Новости.

В преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2025) Мантуров заявил, что при взаимодействии с иностранными брендами правительство будет смотреть на то, что нужно промышленности страны. «Если ниша, освободившаяся от присутствия иностранной компании, уже занята российскими производителями — мы должны сначала оценить ситуацию на рынке», — заметил спикер.

По его словам, если возвращение иностранной компании будет мешать или не будет способствовать дальнейшему закреплению российского производителя, то здесь интересы расходятся.

В конце мая глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков также заметил, что РФ будет в первую очередь учитывать свои интересы при возвращении иностранных компаний.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости жестких мер в отношении иностранных IT-сервисов, которые действуют против страны. «Надо отвечать им взаимностью, вот и все!» — заметил глава государства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это больше подходит России и Северной Корее». Трамп устроит парад в день рождения. Почему ему грозят многомиллионными протестами?

    В Иране задержали несколько автомобилей с израильскими дронами

    «Росатом» возглавит строительство АЭС в Казахстане

    Мантуров оценил условия возвращения иностранных брендов в Россию

    Пленный наемник из «Азова» рассказал о выдаче фальшивых документов для обмена

    Прилепин ответил на вопрос о гражданском иске после покушения на него

    Карпин прокомментировал назначение в «Динамо»

    Назван способ получения максимальной пенсии в России

    Первый сбитый Ираном истребитель F-35 израильских ВВС попал на фото

    На Украине оценили поздравление россиян от госсекретаря США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости