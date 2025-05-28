В России назвали главное условие для возвращения иностранных брендов в страну

Депутат Аксаков: При возвращении брендов важно учитывать интересы России

Главное условие, которое должно быть соблюдено для возвращения иностранных брендов в страну — это интересы России, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Главное при возвращении иностранного бизнеса в Россию — насколько страна от этого выиграет, считает депутат.

Если мы столкнулись с трудностями из-за ухода этих брендов, но при этом смогли дать возможность российскому бизнесу организовать производство или обеспечение услуг для наших граждан взамен ушедших представителей иностранного бизнеса, то, соответственно, мы должны дать возможность российскому бизнесу дальше развиваться Анатолий Аксаков депутат Госдумы

Пошлинные или какие-то иные условия для иностранных компаний должны быть установлены таким образом, чтобы российский бизнес смог продолжать свою работу и конкурировать с зарубежным бизнесом, уверен парламентарий.

Задача правительства и других госорганов, по его словам, заключается в том, чтобы при возвращении брендов соблюсти баланс между интересами экономики и граждан.

«Я думаю, что это непростая задача, потому что могут быть ситуации, когда по качеству и цене иностранные поставщики товаров и услуг могут быть лучше, и при этом важно учитывать возможности наращивания производства нашим бизнесом. Наращивание объемов ведет к уменьшению цены, но для этого требуется время. Это большая аналитическая работа правительством должна быть проведена, допускаю, что совместно с ассоциацией бизнеса, например, Российским союзом промышленников и предпринимателей, другими союзами», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что в июне Госдума рассмотрит во втором и третьем чтениях законопроект о запрете обратного выкупа акций для некоторых иностранных компаний. О планах по ряду причин отказывать западному бизнесу в реализации опциона стало известно в апреле. С тех пор определяющий правила возвращения иностранных брендов в Россию документ согласовали в правительстве.

