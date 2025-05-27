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09:48, 27 мая 2025Экономика

В России задумали разрешить запрет ушедшему из страны бизнесу выкупать активы обратно

ГД может одобрить в июне запрет обратного выкупа активов ушедшим из РФ бизнесам
Дмитрий Воронин

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Задуманные поправки о запрете обратного выкупа акций для некоторых иностранных компаний собираются принять в России в самые оперативные сроки — депутаты рассмотрят соответствующий законопроект во втором и третьем чтениях уже в июне. Об этом со ссылкой на источник в Госдуме пишут «Известия».

О планах по ряду причин отказывать западному бизнесу в реализации опциона стало известно в апреле. Тогда это же издание называло среди них, в том числе, сроки ухода компании из РФ, а также национальную принадлежность бывших владельцев и социальную значимость актива для российской экономики.

С тех пор определяющий правила возвращения иностранных брендов в Россию документ согласовали в правительстве. Он вносит изменения в одобренный три года назад законопроект об изменениях законодательства об акционерных обществах в части корректировки закона «Об иностранных инвестициях в РФ». Предполагается, что отказаться от того, чтобы дать ход опциону, смогут не только российские ведомства, но и новый собственник бизнеса, которому придется уплатить иностранцам компенсацию. Причем ее размер сократится, если бывшие партнеры перед уходом не исполнили свои обязательства.

Причинами такого возможного отказа в публикации называют принадлежность акционера к недружественной РФ стране, указанную в договоре на обратный выкуп цену ниже рыночной, прошедшие со времени договоренностей более чем два года в случае исполнения российским владельцем взятых обязательств перед работниками и кредиторами.

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Как напоминает газета, публично о том, что уходящая компания заключила с отечественным покупателем сделку с опционом, как правило, не сообщалось. Тем не менее известны и обратные случаи. Так, например, было с Renault и McDonald's. По подсчетам Ассоциации юристов, на которые ссылаются журналисты, риски не получить обратно активы появятся в случае принятия новых правил как минимум у 18 иностранных корпораций, допускавших обратный выкуп.

Возможное возвращение западного бизнеса в РФ стало активно обсуждаться прошедшей зимой на фоне возобновления российско-американских контактов, связанных в том числе с обсуждением урегулирования украинского кризиса. Представители российских властей активно комментируют такие перспективы. В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что ушедшим компаниям будет сложно вернуться в связи с высокими темпами импортозамещения в стране, в феврале, говоря о перспективах для Renault в Москве в случае, если концерн захочет возвратиться на отечественный рынок, столичный мэр Сергей Собянин отметил, что топ-менеджер западной компании возвращения «может, и не исключает, но вряд ли ему что-то тут светит».

В понедельник, 26 мая, Путин на встрече с представителями отечественных деловых кругов обратил внимание на то, что часть компаний ушла из РФ не по собственной воле, подставив при этом своих российских партнеров. Это произошло «во многом по принуждению так называемых политических западных элит», сказал глава государства. До этого он указал на недостаточность извинений некоторых представителей бизнеса, желающих вернуться на российский рынок. По его словам, в каждом случае нужно смотреть с прагматической точки зрения, в том числе оценивать, как компания вела себя в прошлые годы.

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