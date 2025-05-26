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17:36, 26 мая 2025Экономика

Путин похвалил американский бизнес

Путин: Компании из США продолжили поставки и обслуживание медоборудования в РФ
Дмитрий Воронин

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Представители бизнеса США не остановили поставки и продолжили обслуживание медоборудования в России в отличие от многих европейских, заявил на встрече с представителями деловых кругов России президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

Американские компании, ответственный подход которых в условиях санкций похвалил глава государства, по его словам, в 2022 году и позднее исполняли свои обязательства «без всяких сбоев».

Путин также отметил, что часть компаний ушла из РФ не по собственной воле, подставив при этом своих российских партнеров. Это произошло «во многом по принуждению так называемых политических западных элит», сказал президент.

Ранее Путин указал на недостаточность извинений некоторых представителей западного бизнеса, желающих вернуться на российский рынок, подчеркнув, что в каждом случае нужно смотреть с прагматической точки зрения, в том числе оценивать, как компания вела себя в прошлые годы.

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