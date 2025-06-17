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13:14, 17 июня 2025Экономика

Сахар оказался слишком дешевым

Эксперт по фондовому рынку Смирнов: Цена сахара близка к «этаноловому паритету»
Дмитрий Воронин

Фото: Unsplash

Мировые цены на сахар, упавшие ниже 16 центов за фунт впервые с февраля 2021 года, оказались близки к уровням так называемого «этанолового паритета» в 15,5 цента, при достижении которого бразильские производители обычно переключаются на изготовление этанола. Об этом РИА Новости рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов. По словам собеседников агентства, излишняя дешевизна сахара может привести в действие ценовые качели.

В этом случае стоимость продукта за несколько месяцев может вырасти в полтора раза, как это уже произошло в 2022 году, предупредил эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев. Этому, как он считает, могут способствовать в Бразилии, выведя с мирового рынка существенную часть «лишнего» сахара для переработки в этанол. В стране сейчас активно закупают тростник производители биодизеля.

В то же время, продолжает аналитик, основной вклад в падение цен внесла Индия, где на фоне способствовавшего урожаю дождливого сезона муссонов планируют снять ограничения на экспорт сахара. Также сказывается тренд на здоровый образ жизни, влияющий на интерес к альтернативам сахару, особенно в развитых странах.

Прогнозы по урожаю в Бразилии и Индии обрушили цены до многолетних минимумов уже в начале текущего года.

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