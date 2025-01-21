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21:37, 21 января 2025Экономика

Мировые цены на сахар упали

Trading Economics: Сахар подешевел до минимума с 2021 года
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Фьючерсы на сахар-сырец в США упали в цене до минимума с лета 2021 года на ожиданиях хорошего урожая в Бразилии и возобновления экспорта из Индии. Об этом сообщает Trading Economics.

Уточняется, что котировки мартовских фьючерсов на сахар на бирже ICE к 19:47 по Москве упали на 2,5 процента до 17,77 цента за фунт. Ранее в ходе торгов они опускались до 17,61 цента за фунт.

Власти второго по величине производителя сахара в мире — Индии— выдали квоту на экспорт до одного миллиона тонн сахара в текущем сельскохозяйственном году, который завершается в конце сентября. Всего государство планирует произвести свыше 27 миллионов тонн сахара в этом сельхозгоду, отмечает Trading Economics.

В конце 2024 года сообщалось, что индексы стоимости сахара и зерновых продемонстрировали противоположную динамику и сократились до 126,4 и 111,4 пункта соответственно.

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