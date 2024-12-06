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15:05, 6 декабря 2024Экономика

Мировые цены на продукты питания достигли максимума с апреля 2023 года

FAO: индекс продовольственных цен вырос до 127,5 пункта по итогам ноября
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

По итогам ноября индекс продовольственных цен достиг максимального с апреля 2023 года значения и составил 127,5 пункта. Об этом сообщается в отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO).

Этот индекс характеризует изменение стоимости ключевых продуктов питания и отражает текущую ситуацию на глобальном продовольственном рынке. За последний месяц осени его значение увеличилось на 0,5 процента в месячном и на 5,7 процента в годовом выражении. Однако показатель значительно не дотянул до пикового уровня, зафиксированного в марте 2022 года. Тогда индекс продовольственных цен достиг отметки 160,2 пункта.

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Одним из основных драйверов роста его значения в ноябре стало увеличение индекса цен на молочную продукцию. За последний месяц осени показатель увеличился на 0,6 процента в сравнении с октябрьским показателем и подскочил на 20,1 процента в годовом выражении, достигнув уровня 139,9 пункта. Стоимость же сливочного масла, как отметили в FAO, в ноябре достигла исторического максимума на фоне ограниченного предложения.

Что касается других категорий, то индекс цен на растительные масла за отчетный период достиг максимума с июля 2022 года и составил 164,1 пункта. Это было обусловлено во многом ростом котировок пальмового, рапсового, соевого и подсолнечного масел. В свою очередь, индекс цен на мясо увеличился на 5,9 процента в годовом выражении и оказался на уровне 118,1 пункта. Индексы стоимости сахара и зерновых продемонстрировали противоположную динамику и сократились до 126,4 и 111,4 пункта соответственно.

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