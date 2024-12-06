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14:34, 6 декабря 2024Экономика

Один продукт питания подорожал до рекордного уровня

ФАО: мировые цены на сливочное масло растут 14-й месяц подряд
Кирилл Луцюк

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Мировые цены на сливочное масло повышаются уже 14-й месяц подряд, дойдя до нового рекордного уровня. Об этом сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Ситуацию объясняют активным спросом на внутренних и мировых рынках в условиях ограниченных складских запасов. Особенно такое положение дел характерно для Западной Европы. Кроме того, выросли цены на сыр.

В целом индекс цен на молочную продукцию ФАО в ноябре достиг 139,9 пункта. Это на 20,1 процента выше значений прошлого года. Особенно выросли мировые котировки сухого молока. Это было вызвано восстановлением спроса по всему миру и сезонным снижением производства молока в странах Западной Европы.

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Ранее Федеральная антимонопольная служба РФ решила проверить ряд региональных производителей молочной продукции, в том числе сливочного масла, на предмет необоснованного повышения цен. Речь идет о семи компаниях из Москвы, Омска, Ижевска, Барнаула, Вологодской и Свердловской областей. Антимонопольщикам предстоит выявить, имели ли место антиконкурентные соглашения, направленные на установление или поддержание высоких цен.

До этого вице-премьер Дмитрий Патрушев пообещал, что вскоре в РФ начнут продавать импортное сливочное масло. Однако из-за ситуации с курсом рубля цена на этот продукт окажется «чуть выше».

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