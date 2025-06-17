Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:02, 17 июня 2025Из жизни

Самец черепахи стал отцом в 134 года после множества неудачных попыток

В США самец черепахи Голиаф стал отцом и отметил 135-летие
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Magdalena Kula Manchee / Unsplash

Самый старый обитатель зоопарка Майами, США, — самец черепахи по кличке Голиаф — стал отцом после множества неудачных попыток. Об этом сообщает Associated Press.

Первый детеныш 243-килограммовой слоновой черепахи вылупился 4 июня, а 15 июня новоиспеченный отец отметил 135-летие. Считается, что он появился на свет на Галапагосских островах. Голиаф относится к исчезающему виду, поэтому его потомство особенно важно.

В 1929 году Голиафа привезли в зоопарк Бронкса, в 1981 году он переехал в Майами. Здесь он тщетно пытался построить семью с несколькими самками, пока к нему не подселили черепаху по кличке Сладкий Горошек. Партнерше Голиафа около 85-100 лет.

Материалы по теме:
Любовь, жестокость и красота. Беременные самцы и умилительные хищники на лучших снимках дикой природы
Любовь, жестокость и красота.Беременные самцы и умилительные хищники на лучших снимках дикой природы
6 декабря 2022
Кокаиновое наследие Бегемоты главного наркобарона мира Эскобара захватили Колумбию. Никто не знает, как их остановить
Кокаиновое наследиеБегемоты главного наркобарона мира Эскобара захватили Колумбию. Никто не знает, как их остановить
29 января 2021

По словам сотрудников зоопарка, оба родителя чувствуют себя хорошо. Их детеныша переселили в отдельный вольер. Он выглядит здоровым.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Филадельфии, США, пара почти столетних черепах стала родителями. Всего из кладки вылупились четыре черепашонка, первый появился на свет 27 февраля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила по складу дронов в Киеве. «Наводчиком» на цель оказался украинский волонтер

    У москвичей появилась возможность избежать набора лишнего веса

    В Госдуме заявили об игнорировании Трампом Зеленского

    Задержанных полицией в российском регионе цыганских баронов отпустили

    Двое мужчин получили условный срок за избиение подростков и показ им ягодиц

    Стала известна дата выхода новой части «Ведьмака» в России

    Зеленский прибыл на саммит G7

    Полицейский с тремя сообщниками похитили россиянина и вымогали у него миллион рублей

    США усомнились в способности Израиля уничтожить ядерную программу Ирана

    Два человека погибли при ударе ВСУ по российскому региону

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости