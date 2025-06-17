Самец черепахи стал отцом в 134 года после множества неудачных попыток

В США самец черепахи Голиаф стал отцом и отметил 135-летие

Самый старый обитатель зоопарка Майами, США, — самец черепахи по кличке Голиаф — стал отцом после множества неудачных попыток. Об этом сообщает Associated Press.

Первый детеныш 243-килограммовой слоновой черепахи вылупился 4 июня, а 15 июня новоиспеченный отец отметил 135-летие. Считается, что он появился на свет на Галапагосских островах. Голиаф относится к исчезающему виду, поэтому его потомство особенно важно.

В 1929 году Голиафа привезли в зоопарк Бронкса, в 1981 году он переехал в Майами. Здесь он тщетно пытался построить семью с несколькими самками, пока к нему не подселили черепаху по кличке Сладкий Горошек. Партнерше Голиафа около 85-100 лет.

По словам сотрудников зоопарка, оба родителя чувствуют себя хорошо. Их детеныша переселили в отдельный вольер. Он выглядит здоровым.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Филадельфии, США, пара почти столетних черепах стала родителями. Всего из кладки вылупились четыре черепашонка, первый появился на свет 27 февраля.

