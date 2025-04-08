Черепахи исчезающего вида впервые стали родителями почти в сто лет

В зоопарке США у столетних черепах-родителей впервые появились черепашата

В зоопарке Филадельфии, США, пара почти столетних черепах стала родителями. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Старейшая пара галапагосских черепах — Мамми и Абраццо — впервые стали родителями. За последние 150 лет это первая кладка яиц черепах этого исчезающего вида, которые обычно обитают на западном побережье острова Санта-Крус (США) и находятся под угрозой исчезновения. Мамми живет в зоопарке с 1932 года, ей 97 лет, а 96-летий Абруццо переехал в зоопарк в 2020 году.

Мамми отложила яйца в ноябре 2024 года. Всего из кладки вылупились четыре черепашонка, первый появился на свет 27 февраля. Все они оказались самками. Пока черепашата живут в закрытом от публики вольере. Посетители смогут увидеть их 23 апреля — в 93-ю годовщину переезда Мамми в зоопарк.

Ранее сообщалось, что сбившего молодую гигантскую черепаху на острове Санта-Крус в Эквадоре мужчину обязали выплатить более 13 тысяч долларов.