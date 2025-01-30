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02:58, 30 января 2025Из жизни

В Эквадоре сбившего черепаху мужчину обязали выплатить более 13 тысяч долларов

Primicias: Сбивший гигантскую черепаху в Эквадоре мужчина получил 16 штрафов
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Santiago Arcos / Reuters

Сбившего молодую гигантскую черепаху на острове Санта-Крус в Эквадоре мужчину обязали выплатить более 13 тысяч долларов. Об этом сообщает местное издание Primicias.

Как сообщило руководство национального парка на территории Галапагосских островов, инцидент произошел 10 декабря прошлого года. Насмерть сбивший черепаху гражданин получил 16 штрафов, выплаты по которым эквивалентны 13 248 долларам.

Ранее стало известно, что из центра Arnaldo Tupiza на Галапагосских островах исчезло более ста гигантских черепах. Из национального парка Галапагос поступила жалоба о похищении 123 слоновых черепах, которые находятся под угрозой исчезновения.

В 2015 году международная группа ученых обнаружила новый вид гигантских черепах, обитающих на Галапагосских островах. Вид получил название Chelonoidis donfaustoi в честь Фаусто Йерены (Fausto Llerena), который ухаживал за считавшимся последним представителем подвида Абингдонской слоновой черепахи Одиноким Джорджем.

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