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09:54, 17 июня 2025Экономика

Саммиту «Большой семерки» начали угрожать дикие медведи

Guardian: Саммиту G7 в Канаде угрожают медведи и другие дикие животные
Мария Черкасова
СюжетСаммит G7

Фото: Amber Bracken / Reuters

Организаторы саммита «Большой семерки» G7 в Канаде беспокоятся из-за угрозы со стороны медведей и других диких животных, проживающих в округе Кананаскис, где проходит встреча «Большой семерки». Об этом пишет The Guardian.

Чиновники беспокоятся о крупных и непредсказуемых млекопитающих региона: лосях, пумах, волках, медведях, в том числе 60 гризли, которые обитают в регионе. Чтобы обезопасить себя от нападения, вокруг территории, где проходит саммит, установили километры ограждений высотой почти 2,5 метра, а в местах, где животных замечают часто, также поставили электрические ограждения.

Кананаскис, где проходит саммит, расположен к западу от города Калгари провинции Альберта. Находится в предгорьях и передних хребтах Скалистых гор.

Ранее президент США Дональд Трамп решил покинуть саммит «Большой семерки» (G7) в Канаде раньше запланированного срока из-за ситуации на Ближнем Востоке.

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