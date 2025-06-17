Шантажист заставил двух российских школьниц снимать ему пикантные видео

Следователи начали розыск вымогавшего у школьниц из Хакасии эротические видео

В Республике Хакасия следователи устанавливают личность неизвестного злоумышленника, шантажировавшего и вымогавшего у двух российских школьниц фото и видео эротического характера. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, около двух лет, начиная с момента, когда школьницам было 12 и 13 лет, злоумышленник заставлял их отправлять ему пикантные видео фото и видео. Обе девочки познакомились с манипулятором в чате знакомств. Началось с просьбы прислать ему обнаженное фото, за которое вымогатель пообещал заплатить. Но сразу после того, как изображение оказалось у него, оно стало оружием в руках шантажиста.

Угрожая разослать снимок знакомым, вымогатель стал требовать новые фотографии и видео. Одну из них весной 2025 года мужчина заставил снять секс со своим парнем и отправить ему. В какой-то момент школьницы случайно узнали, что обе являются жертвами неизвестного. Они перестали отвечать ему, тот исполнил угрозу и разослал фото и видео их знакомым. Родители девушек обратились в полицию.

Ранее сообщалось, что мигрант увез 14-летнюю школьницу из Екатеринбурга в Челябинск и удерживал ее там в квартире две недели.