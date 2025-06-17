Шедевры мировой живописи покажут на стенах древнего храма в российском городе

Шедевры мировой живописи покажут на стенах храма в Великом Новгороде

Шедевры мировой монументальной живописи покажут на стенах древнего храма в Великом Новгороде. Об этом сообщил «Интерфакс».

Выставка пройдет на Ярославовом дворище в церкви Успения Богоматери на Торгу. В рамках экспозиции изображения будут проецироваться​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌ на стены, колонны и купол храма.

Посетители увидят мозаики и фрески Рима и Константинополя, Ливана, Египта, Сирии, балканских стран. Кроме того, показ шедевров будут сопровождать средневековой музыкой.

Ранее в Нальчике открылась выставка «Коды родной культуры». Ее автором стала художница Зайна Эль-Саид.