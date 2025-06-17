Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:34, 17 июня 2025Культура

Стала известна дата выхода новой части «Ведьмака» в России

Новая книга Анджея Сапковского про Ведьмака выйдет в России в сентябре
Андрей Шеньшаков

Фото: Wirestock Creators / Shutterstock / Fotodom

Новая книга польского писателя Анджея Сапковского из культовой серии про Ведьмака выйдет в России. Об этом в своем Telegram-канале сообщило издательство «АСТ».

Известно, что произведение «Перекресток воронов» появится в продаже в российских книжных магазинах с 30 сентября. Изначально новая часть приключений во вселенной «Ведьмака» должна была выйти на территории нашей страны в апреле. Однако, по просьбе автора, релиз состоится одновременно с англоязычной версией.

Также одновременно с печатной версией книга будет доступна в электронном и аудиоформате на онлайн-платформе «Яндекс. Книги».

Ранее стало известно, что на Украине уничтожили 30 тысяч книг американки Софи Ларк за романтизацию России. Об этом заявило харьковское издательство «Клуб семейного досуга».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мерц похвалил Израиль фразой «сделал грязную работу»

    В России начались продажи уникального гаджета. За какие опции смартфон от realme называют устройством будущего?

    Реклама

    У москвичей появилась возможность избежать набора лишнего веса

    Украинские беспилотники массово атаковали российский регион

    Михалков поделился неожиданным вопросом Путина о Боге

    В Канаде анонсировали новый пакет военной помощи Украине

    Названы главные направления для экономного отдыха в России в июне

    Посол США в Израиле сравнил Трампа с применившим атомную бомбу Трумэном

    Хинштейн отреагировал на отправку тысяч граждан Северной Кореи в Курскую область

    Стали известны подробности личной жизни многоженца Сухова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости