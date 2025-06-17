Стала известна дата выхода новой части «Ведьмака» в России

Новая книга Анджея Сапковского про Ведьмака выйдет в России в сентябре

Новая книга польского писателя Анджея Сапковского из культовой серии про Ведьмака выйдет в России. Об этом в своем Telegram-канале сообщило издательство «АСТ».

Известно, что произведение «Перекресток воронов» появится в продаже в российских книжных магазинах с 30 сентября. Изначально новая часть приключений во вселенной «Ведьмака» должна была выйти на территории нашей страны в апреле. Однако, по просьбе автора, релиз состоится одновременно с англоязычной версией.

Также одновременно с печатной версией книга будет доступна в электронном и аудиоформате на онлайн-платформе «Яндекс. Книги».

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