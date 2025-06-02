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19:58, 2 июня 2025Культура

На Украине уничтожили тысячи книг американской писательницы

На Украине уничтожили 30 тысяч книг американки Софи Ларк за романтизацию России
Андрей Шеньшаков
Софи Ларк

Софи Ларк. Кадр: Bestie Book Reviews / YouTube

На Украине уничтожили 30 тысяч книг американской писательницы Софи Ларк за «романтизацию России» и издевательский образ Елены Зеленской. Об этом сообщает местное издание «Политика страны».

Харьковское издательство «Клуб семейного досуга» заявило об уничтожении недавно отпечатанного тиража популярных книг в жанре фэнтези. Речь о произведении «Бездушный принц».

«Мы приняли решение уничтожить 30 тысяч экземпляров книг и расторгнуть контракт с писательницей. Признаем свою ошибку при заключении договора с автором», — рассказали в издательстве.

Также сообщается, что «американская писательница называла Крым российским, описывала Украину в негативном ключе, а также сделала одной из героинь своего произведения жительницу Львова Елену Зеленскую. По сюжету, она хочет уехать из страны, чтобы выйти замуж за иностранца и считает украинских мужчин грубыми.

«Везде воняет дизелем и вообще полный ужас», — считает персонаж Софи Ларк в книге «Бездушный принц».

Ранее стало известно, что во Львове на книжной ярмарке запретили распространение книг на русском языке.

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