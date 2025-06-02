На Украине уничтожили тысячи книг американской писательницы

На Украине уничтожили 30 тысяч книг американки Софи Ларк за романтизацию России

На Украине уничтожили 30 тысяч книг американской писательницы Софи Ларк за «романтизацию России» и издевательский образ Елены Зеленской. Об этом сообщает местное издание «Политика страны».

Харьковское издательство «Клуб семейного досуга» заявило об уничтожении недавно отпечатанного тиража популярных книг в жанре фэнтези. Речь о произведении «Бездушный принц».

«Мы приняли решение уничтожить 30 тысяч экземпляров книг и расторгнуть контракт с писательницей. Признаем свою ошибку при заключении договора с автором», — рассказали в издательстве.

Также сообщается, что «американская писательница называла Крым российским, описывала Украину в негативном ключе, а также сделала одной из героинь своего произведения жительницу Львова Елену Зеленскую. По сюжету, она хочет уехать из страны, чтобы выйти замуж за иностранца и считает украинских мужчин грубыми.

«Везде воняет дизелем и вообще полный ужас», — считает персонаж Софи Ларк в книге «Бездушный принц».

Ранее стало известно, что во Львове на книжной ярмарке запретили распространение книг на русском языке.