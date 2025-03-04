На украинской книжной ярмарке запретили книги на русском языке

Во Львове на книжной ярмарке запретили распространение книг на русском языке

Власти Львова запретили продажу книг на русском языке и российских авторов, а также распространение любой советской символики на книжной ярмарке. Об этом сообщил местный горсовет на своем сайте.

«Мы приняли решение о категорическом запрете продажи чего-либо на русском языке: продажи книг российских авторов, продажи книг на русском языке, кроме технических, переведенных на украинский язык, продажи любой советской символики: значков, эмблем, вымпелов», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что для соблюдения закона на площади Музейной, где будет проходить ярмарка, установят видеокамеры. Также посетители смогут оставлять жалобы по специальным номерам телефонов.

Ранее полиция Украины начала проверку в одном из ночных клубов Киева из-за песен на русском языке, звучавших в заведении. Публичное прослушивание музыки с использованием текстов на русском языке не нарушает украинского законодательства, причина проведения оперативных мероприятий тогда не раскрывалась.