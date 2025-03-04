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22:56, 4 марта 2025Бывший СССР

На украинской книжной ярмарке запретили книги на русском языке

Во Львове на книжной ярмарке запретили распространение книг на русском языке
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Власти Львова запретили продажу книг на русском языке и российских авторов, а также распространение любой советской символики на книжной ярмарке. Об этом сообщил местный горсовет на своем сайте.

«Мы приняли решение о категорическом запрете продажи чего-либо на русском языке: продажи книг российских авторов, продажи книг на русском языке, кроме технических, переведенных на украинский язык, продажи любой советской символики: значков, эмблем, вымпелов», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что для соблюдения закона на площади Музейной, где будет проходить ярмарка, установят видеокамеры. Также посетители смогут оставлять жалобы по специальным номерам телефонов.

Ранее полиция Украины начала проверку в одном из ночных клубов Киева из-за песен на русском языке, звучавших в заведении. Публичное прослушивание музыки с использованием текстов на русском языке не нарушает украинского законодательства, причина проведения оперативных мероприятий тогда не раскрывалась.

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