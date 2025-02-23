В Киеве проверят клуб из-за русскоязычных песен

Украинская полиция проверяет ночной клуб в Киеве из-за русскоязычных песен

Украинская полиция проводит проверку в одном из ночных клубов Киева из-за песен на русском языке, звучавших в заведении. Об этом сообщает «РБК Украина» в Telegram.

«Полиция Киева прибыла в один из клубов из-за песен на русском языке (…) На место прибыли сотрудники полиции и следственно-оперативная группа, которые общаются с администрацией клуба и персоналом», — говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях появились ролики, демонстрирующие посетителей клуба в Голосеевском районе Киева, которые танцевали под песни русскоязычных исполнителей.

22 февраля стало известно, что сотрудница банка в Киеве отказалась обслуживать клиента из-за русского языка. Она утверждала, что не понимает русскую речь и предложила клиенту поискать другое отделение.

В том же месяце на сайте кабинета министров Украины опубликовали петицию с призывом запретить песни на русском языке на стриминговых платформах.

