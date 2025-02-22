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18:56, 22 февраля 2025Бывший СССР

В банке Киева отказалась обслуживать клиента из-за русского языка

Сотрудница банка в Киеве отказалась обслуживать клиента из-за русского языка
Мария Винар

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Сотрудница банка в Киеве отказалась обслуживать клиента из-за русского языка. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Страна.ua».

Женщина утверждала, что не понимает русскую речь, и предложила клиенту поискать другое отделение. «Я думаю, наша беседа окончена», — заявила сотрудница банка.

При этом на размещенных кадрах видно, как мужчина продемонстрировал свободное владение не только русским, но украинским языком.

Ранее сообщалось, что на Украине захотели запретить песни на русском языке. Соответствующая петиция набрала необходимые 25 тысяч подписей. Теперь коллективное обращение должен рассмотреть украинский кабинет министров.

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