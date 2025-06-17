Стали известны подробности личной жизни многоженца Сухова

Дочь многоженца Сухова Анна: Жены приносили ему еду и целовали ноги

Жены скандально известного россиянина Ивана Сухова приносили ему еду в постель и после этого целовали ноги. Эти подробности личной жизни многоженца стали известны из рассказа обвинившей отца в растлении 19-летней Анны Суховой, ее слова приводит портал Starhit.

По словам Анны, в то время, что она жила с Суховым, ей также приходилось целовать отцу ноги и прислуживать ему.

«Он на кровати лежит и ест. Да, я целовала ему ноги тоже. Раньше он только и лежал, а сейчас встает», — рассказала дочь многоженца.

Ранее сообщалось, что Анна Сухова согласилась пройти процедуру проверки на «детекторе лжи» с полиграфологом Романом Устюжаниным. Дочь Сухова рассказала о сексуализированном насилии со стороны отца и сообщила, что тот делал похожие вещи и с другими дочерьми, но «не так жестко, как с ней», и Устюжанин подтвердил правдивость ее слов.