Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:38, 17 июня 2025Россия

Стало известно о смерти россиянки через полчаса после получения похоронки на сына с СВО

В Почепе сообщили о смерти матери участника СВО после получения похоронки
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kzenon / Shutterstock / Fotodom

В Почепе Брянской области сообщили о смерти матери участника специальной военной операции (СВО) на Украине через полчаса после получения похоронки на сына, говорится в публикации группы «Подслушано Почеп Region 32» во «ВКонтакте».

По данным местного паблика, 40-летний ефрейтор получил несовместимое с жизнью ранение недалеко от населенного пункта Макеевка в Донецкой народной республике еще в сентябре 2024 года. Однако известно об этом стало только сейчас.

«Не у каждой может сердце выдержать. У бедной женщины сердце, наверное, разрывалось на куски, мать просто не выдержала такого горя», — говорится в сообщении.

Церемония прощания с семьей состоится 17 июня.

Ранее жительница Коми захоронила отца и через полгода получила письмо о том, что он якобы жив и находится в плену Вооруженных сил Украины. Сейчас россиянка пытается выяснить подлинность письма.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Три танкера горят в Оманском заливе у берегов Ирана. Там проходит критически важный маршрут для перевозки нефти

    Трамп свернул разработку стратегии давления на Россию

    Один из главных импортеров российской пшеницы резко снизил ее закупки

    КНДР направит саперов и строителей для восстановления Курской области

    Зеленский пригрозил ответить на массированный российский удар по Украине

    Российской студентке-террористке назначили медицинское наказание

    Лавров обратился с призывом к мировому сообществу

    Редкий горизонтальный смерч образовался над Черным морем и попал на видео

    Семья Трампа выпустит золотой телефон

    Россия разбомбила склад дронов после оплошной публикации украинского волонтера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости