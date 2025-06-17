Стало известно о смерти россиянки через полчаса после получения похоронки на сына с СВО

В Почепе сообщили о смерти матери участника СВО после получения похоронки

В Почепе Брянской области сообщили о смерти матери участника специальной военной операции (СВО) на Украине через полчаса после получения похоронки на сына, говорится в публикации группы «Подслушано Почеп Region 32» во «ВКонтакте».

По данным местного паблика, 40-летний ефрейтор получил несовместимое с жизнью ранение недалеко от населенного пункта Макеевка в Донецкой народной республике еще в сентябре 2024 года. Однако известно об этом стало только сейчас.

«Не у каждой может сердце выдержать. У бедной женщины сердце, наверное, разрывалось на куски, мать просто не выдержала такого горя», — говорится в сообщении.

Церемония прощания с семьей состоится 17 июня.

Ранее жительница Коми захоронила отца и через полгода получила письмо о том, что он якобы жив и находится в плену Вооруженных сил Украины. Сейчас россиянка пытается выяснить подлинность письма.