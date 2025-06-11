Россиянка похоронила отца и через полгода получила письмо о его нахождении в плену ВСУ

В Коми дочери бойца СВО после похорон отца сообщили о его нахождении в плену ВСУ

Жительница Коми похоронила отца и через полгода получила письмо о том, что он якобы жив и находится в плену Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ее историю публикует Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, в октябре 2024 года 52-летний россиянин подписал контракт с Минобороны и ушел в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. В ноябре он отправился на первое боевое задание. Перед этим он позвонил дочери, попрощался и больше не выходил на связь.

В декабре россиянке сообщили о смерти отца на фронте. Со слов сослуживца, военнослужащий попал под удар украинского дрона. Позже в Коми доставили цинковый гроб. Тогда была проведена процедура опознания и сделан тест ДНК, которые подтвердили личность бойца.

Спустя полгода россиянка получила письмо, содержание которого противоречило ранее выданному свидетельству о смерти — военнослужащий якобы жив и находится в плену. Со слов дочери участника СВО, в воинской части ей сообщили, что ее отец до сих пор числится пропавшим без вести.

Baza отмечает, что письмо датировано 10 января, но близкие бойца получили его только в мае. Сейчас россиянка пытается выяснить подлинность письма. Она не исключает, что его могли прислать мошенники.

Ранее жительница Волгоградской области попрощалась с павшим в бою на СВО сыном, а спустя два года получила новое тело.