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18:07, 17 июня 2025Экономика

Стоимость грузоперевозок в России вырастет из-за нехватки машин

«АвтоГрузЭкс» предупредил о заметном росте тарифов на грузоперевозки в России
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

К августу средний тариф на грузоперевозки в России, который уже в июне увеличился на три-пять процентов, может значительно вырасти из-за продолжающегося снижения количества машин на рынке. Об этом предупредил президент ассоциации «АвтоГрузЭкс» Вадим Филатов, комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным аналитиков ATI.su, индекс, отражающий уровень ставок на рынке, вырос в июне до 1585 пунктов, что значительно ниже прошлогодних 1696 пунктов.

В реальном выражении в направлении МоскваСанкт-Петербург за год он сократился на 19 процентов. Однако Филатов заметил, что нынешние тарифы неадекватны инфляции, повышению ключевой ставки и росту операционных расходов компаний. «А значит, не позволяют обеспечить рентабельную работу всего автопарка перевозчиков», — заключил он.

В результате потенциал для роста ставок сохраняется. Уже с прошлого года перевозчики вернули лизингодателям более 20 тысяч единиц техники, так что любое оживление грузопотока в августе-сентябре столкнется с меньшим предложением на рынке грузоперевозок, что приведет к росту тарифов.

В конце мая Филатов отмечал, что к завершению первого полугодия спрос на транспортно-логистические услуги, в том числе в сегменте грузоперевозок, рухнул на 30 процентов.

Такая динамика наблюдалась как на внутренних, так и на трансграничных направлениях, в том числе ключевых. Например, спрос на доставку из Китая в первом квартале упал на 16 процентов.

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