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20:27, 17 июня 2025Культура

Суд в России оштрафовал украинскую певицу

Суд оштрафовал певицу Марию Максакову за нарушение закона об иноагентах
Андрей Шеньшаков

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Пресненский суд Москвы оштрафовал украинскую и российскую певицу Марию Максакову (признана Минюстом РФ иностранным агентом) за нарушение закона об иноагентах. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что штраф в 50 тысяч рублей переехавшая на Украину после начала специальной военной операции (СВО) оперная певица и бывший депутат Госдумы РФ получила за непредставление данных о себе в уполномоченный орган.

«Максаковой-Игенбергс назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей», — сообщили представители суда журналистам.

Известно, что в конце мая 2025 года Мировой суд в Москве взыскал с Максаковой задолженность по налогам и сборам по иску Федеральной налоговой службы (ФНС).

Ранее стало известно, что певица Максакова в суде пыталась оспорить права детей на недвижимость в Москве. Предметом спора стала 260-метровая квартира на Краснопресненской набережной.

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