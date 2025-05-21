Певица Мария Максакова пыталась оспорить права детей на недвижимость

Певица Максакова в суде пыталась оспорить права детей на недвижимость в Москве

Певица Мария Максакова-Игенбергс «(внесена Минюстом в реестр иноагентов)» пыталась через столичный суд оспорить права своих детей Ильи и Людмилы на недвижимость в Москве. Это следует из материалов дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В документах указано, что суд рассмотрел иск в 2024 году, тогда Максаковой отказали в его удовлетворении. Позже она обжаловала это решение, но претензию певицы два раза оставили без движения. Далее суд постановил вернуть ее заявителю.

Решение вступило в силу в 2025 году.