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07:44, 21 мая 2025Культура

Певица Мария Максакова пыталась оспорить права детей на недвижимость

Певица Максакова в суде пыталась оспорить права детей на недвижимость в Москве
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Певица Мария Максакова-Игенбергс «(внесена Минюстом в реестр иноагентов)» пыталась через столичный суд оспорить права своих детей Ильи и Людмилы на недвижимость в Москве. Это следует из материалов дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В документах указано, что суд рассмотрел иск в 2024 году, тогда Максаковой отказали в его удовлетворении. Позже она обжаловала это решение, но претензию певицы два раза оставили без движения. Далее суд постановил вернуть ее заявителю.

Решение вступило в силу в 2025 году.

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