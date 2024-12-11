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09:50, 11 декабря 2024Силовые структуры

Известную в России оперную певицу заочно арестовали

Певицу Максакову заочно арестовали из-за призывов к деятельности против России
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В Москве суд заочно арестовал известную в России оперную певицу и общественного деятеля Марию Максакову-Игенбергс (внесена Минюстом в реестр иноагентов). Об этом сообщает ТАСС.

Максакова-Игенбергс обвиняется по части 2 статьи 280.4 («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства») УК РФ.

Ранее стало известно, что певица открыто поддержала легион «Свобода России», «Русский добровольческий корпус» и «Сибирский батальон» (организации признаны террористическими и запрещены в РФ) и одобрила действия указанных формирований по отношению к гражданам России. Кроме того, она призывала отправлять денежные средства на помощь Вооруженным силам Украины.

В 2016 году бывшая солистка Мариинского театр уехала из России на Украину. В мае 2023 года Минюст включил ее в реестр иноагентов. По данным министерства, певица призывала к предоставлению Украине оружия и свержению действующей российской власти, участвовала в качестве респондента на площадках, предоставляемых иностранными структурами, и распространяла материалы иноагентов.

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