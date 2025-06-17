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16:33, 17 июня 2025Мир

Торгпредство России в Швеции подверглось нападению дрона с краской

Посольство РФ в Швеции: Торгпредство РФ подверглось нападению БПЛА с краской
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Посольство РФ в Швеции

Посольство РФ в Швеции. Фото: Ирина Дергачева / ТАСС

Торговое представительство России в Швеции подверглось нападению беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с пакетом краски. Об этом сообщило посольство РФ в Королевстве Швеция в официальном Telegram-канале.

«В ночь на 17 июня 2025 г. Торговое представительство России в Швеции подверглось нападению БПЛА. Пролетевший над территорией дрон сбросил на площадку перед центральным входом в Торгпредство пакет с краской», — сказано в сообщении

В посольстве отмечают, что этот инцидент продолжает серию подобных атак на российские дипломатические миссии в Швеции.

26 мая дипмиссия сообщала, что в период с мая 2024 года она 11 раз подвергалось атакам беспилотников с емкостями краски.

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