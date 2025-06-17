Трамп отказался отправлять чиновников на переговоры с Ираном по урегулированию

Президент США Дональд Трамп отказался отправлять чиновников на встречу с Ираном для попытки достичь соглашения. Об этом сообщает телеканал CNN.

Ранее стало известно, что Трамп начал экстренное совещание с командой по нацбезопасности в Белом доме. Уточняется, что сейчас американский лидер взвешивает, следует ли США еще больше вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана. Причиной атаки израильские власти назвали разработку Тегераном ядерного оружия.