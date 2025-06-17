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01:48, 17 июня 2025Мир

Трамп призвал всех срочно покинуть Тегеран

Трамп призвал жителей Тегерана немедленно покинуть город
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Daniel Torok / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп призвал всех жителей Тегерана срочно покинуть город. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Truth Social.

По его словам, иранским властям следовало подписать сделку, которую он «велел им подписать». Если бы это произошло, то происходящего сейчас «позора» и «пустой траты человеческих жизней» не было, отметил глава Белого дома.

«Проще говоря, у Ирана не может быть ядерного оружия. Я повторял это снова и снова! Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана!», — написал Трамп.

Ранее президент США загадочно предупредил Иран. «Либо Иран подпишет ядерную сделку, либо что-то произойдет», — сказал он, не уточнив, что именно может произойти с исламской республикой.

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