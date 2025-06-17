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23:45, 17 июня 2025Россия

Трампу пригрозили проклятием всех президентов США из-за ситуации с Ираном

Пушков: Конфликт Израиля и Ирана может стать войной Трампа и его проклятием
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Президент США Дональд Трамп до начала ирано-израильского конфликта неоднократно подчеркивал свою исключительность, так как он, пребывая на посту главы Белого дома, в отличие от своих предшественников не начал ни одной войны. Однако война против Ирана может обрушиться на Трампа проклятием всех американских президентов, об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале.

«Он был исключением из всех президентов США после Джимми Картера. Война против Ирана может, однако, стать войной Трампа. И тогда он не избежит проклятия, подстерегающего всех президентов США», — написал российский сенатор.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Дональд Трамп рассматривает ряд вариантов, включая возможный удар Вашингтона по Ирану. При этом среди ближайших советников американского лидера нет полного согласия по этому вопросу.

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