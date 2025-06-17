У 33-летней женщины остановилось сердце во сне из-за редкого заболевания

Metropoles: В США врачи спасли модель Бонасси после остановки сердца во сне

В США у 33-летней модели Джанайны Бонасси во время сна произошла остановка сердца из-за редкого заболевания. Однако врачи сумели ее спасти, пишет Metropoles.

Однажды Бонасси проснулась ночью и заметила, что ей стало тяжело дышать. Затем она потеряла сознание, а пришла в себя только через неделю. Как выяснилось впоследствии, первую помощь ей оказала няня детей, которая имела медицинское образование, поэтому знала правила пользования дефибриллятором, а также муж, сделавший массаж сердца.

Таким образом, в больницу женщина поступила без сознания, но с пульсом. В ходе обследований выяснилось, что у манекенщицы имеется удлиненный интервал QT — редкое заболевание, которое зачастую является генетическим и приводит к серьезным проблемам с сердцем. После лечения Бонасси стала заниматься повышением осведомленности о данной патологии.

Ранее жительница Великобритании Анна Грей рассказала, что из-за редкого заболевания не может нормально ходить в туалет. В связи с этим она бросила работу и практически перестала выходить из дома.