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08:30, 16 апреля 2025Забота о себе

Девушка попала в больницу и стала инвалидом из-за внезапной проблемы в туалете

Daily Mirror: Британка Анна Грей не может мочиться из-за редкой болезни
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

27-летняя женщина по имени Анна Грей шесть лет не может самостоятельно помочиться из-за редкого заболевания, которое возникло внезапно и полностью изменило ее жизнь. Историю болезни молодой женщины опубликовал Daily Mirror.

Грей вспоминает, что однажды проснулась и поняла, что не может сходить в туалет. По ее словам, через несколько часов и даже дней ничего не изменилось. В итоге она попала в больницу с инфекцией почек. «Врач говорил, что надо продолжать пытаться, открывать кран с водой, чтобы стимулировать мочеиспускание. Мне было очень больно, и у нас возникло некоторое недопонимание, когда мне прописали слабительное, которое не помогло», — рассказала девушка.

Британка отметила, что через несколько дней ее выписали из больницы, но уже в следующем месяце она вновь оказалась в отделении с той же проблемой. Она настояла на дополнительных исследованиях, которые показали отсутствие активности в ее мочевом пузыре. В 2020 году женщине сделали операцию, во время которой из мочевого пузыря через желудок и отверстие на животе вывели трубку. Конец трубки присоединен к специальному мешку, который нужно опорожнять несколько раз в день.

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Грей подчеркнула, что из-за этого она стала инвалидом. Сейчас женщина не может работать и почти не выходит из дома. «Мне сказали, что они ничего не могут сделать, и всю оставшуюся жизнь мне будет нужен катетер», — добавила она. Британка добавила, что уже привыкла к этой сумке, однако однажды лежала в больнице из-за того, что ее психическое здоровье сильно ухудшилось.

Она также рассказала, что ее заболевание называется синдром Фоулера. Его диагностируют только у женщин, обычно после хирургических операций или родов. Что вызвало болезнь в ее случае, неизвестно.

Ранее сообщалось, что врачи перепутали у пациента симптомы аневризмы с похмельем. Из-за поздней диагностики у мужчины развилась сердечная недостаточность.

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