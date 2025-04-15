Отеки после похмелья у 32-летнего мужчины оказались симптомами угрожающей жизни болезни

Daily Mail: У мужчины появился серьезный диагноз из-за активности при похмелье

Врачи не заметили у жителя Китая признаков аневризмы, приняв симптомы за похмелье, и три месяца лечили его от неправильной болезни. Подробности этой истории приводит Daily Mail.

Отмечается, что случай был описан в медицинском журнале Journal of Medical Case Reports. Из отчета следует, что 33-летний мужчина заметил странные отеки, появившиеся на лице после употребления спиртного. Он сразу обратился в больницу, его обследовали, но сердечных патологий не нашли, предположив, что причиной был высокий уровень белка.

Однако мужчине становилось хуже, и через три месяца он попал в больницу с явными признаками сердечной недостаточности. После обследований оказалось, что у него был разрыв аневризмы синуса Вальсальвы. Эта угрожающая жизни болезнь чаще всего является врожденной, но врачи полагают, что в этом случае ее спровоцировала интенсивная физическая активность во время похмелья.

Чтобы устранить последствия разрыва аневризмы, врачи провели операцию. После этого мужчина пошел на поправку. Спустя полтора года после операции он чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось о 47-летней жительнице Бразилии, которой два года не могли поставить диагноз. В течение этого времени женщина испытывала сильные головные боли, измененное обоняние и депрессию.