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11:32, 15 апреля 2025Забота о себе

Отеки после похмелья у 32-летнего мужчины оказались симптомами угрожающей жизни болезни

Daily Mail: У мужчины появился серьезный диагноз из-за активности при похмелье
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Soloviova Liudmyla / Shutterstock / Fotodom

Врачи не заметили у жителя Китая признаков аневризмы, приняв симптомы за похмелье, и три месяца лечили его от неправильной болезни. Подробности этой истории приводит Daily Mail.

Отмечается, что случай был описан в медицинском журнале Journal of Medical Case Reports. Из отчета следует, что 33-летний мужчина заметил странные отеки, появившиеся на лице после употребления спиртного. Он сразу обратился в больницу, его обследовали, но сердечных патологий не нашли, предположив, что причиной был высокий уровень белка.

Однако мужчине становилось хуже, и через три месяца он попал в больницу с явными признаками сердечной недостаточности. После обследований оказалось, что у него был разрыв аневризмы синуса Вальсальвы. Эта угрожающая жизни болезнь чаще всего является врожденной, но врачи полагают, что в этом случае ее спровоцировала интенсивная физическая активность во время похмелья.

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Чтобы устранить последствия разрыва аневризмы, врачи провели операцию. После этого мужчина пошел на поправку. Спустя полтора года после операции он чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось о 47-летней жительнице Бразилии, которой два года не могли поставить диагноз. В течение этого времени женщина испытывала сильные головные боли, измененное обоняние и депрессию.

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