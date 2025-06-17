У бывшего главного борца с коррупцией российского региона забрали эллинг и элитные машины

В Новосибирской области суд изъял недвижимость экс-главы УЭБиПК МВД по региону

Новосибирский областной суд изъял в доход государства имущество бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД России по региону Владимира Вялкова, его родственников и доверенных лиц. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции области.

Общая стоимость изъятых активов составила более 150 миллионов рублей.

Вялков не смог подтвердить доходы, на которые приобрел элитные дома и квартиры, земельные участки, нежилые помещения, эллинг (сооружение, предназначенное для строительства, ремонта или хранения судов и других плавсредств — прим. ред.) на берегу Оби, а также автомобили премиум-класса, такие как Toyota Land Cruiser 200, Porsche Cayenne, BMW X6, Range Rover Evoque. Большая часть недвижимости была оформлена на родственников, сожительницу и членов ее семьи, а также бывшую жену, с которой силовик официально развелся в 2013 году.

9 апреля 2024 года в отношении Вялкова возбудили уголовное дело по фактам получения взяток в крупном и особо крупном размере.

Ранее Краснооктябрьский районный суд Волгограда по иску прокуратуры изъял в доход государства имущество бывшего начальника ГАИ стоимостью 49 миллионов рублей, приобретенное на неподтвержденные доходы.

