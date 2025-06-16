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18:02, 16 июня 2025Силовые структуры

Начальник ГАИ лишился автомойки и машин после скандального эскорта для российской певицы

У экс-главы ГАИ Волгоградской области изъяли автомойку и машины на 49 млн руб.
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Краснооктябрьский районный суд Волгограда по иску прокуратуры изъял в доход государства имущество бывшего начальника ГАИ стоимостью 49 миллионов рублей, приобретенное на неподтвержденные доходы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Речь идет об Александре Степанове, уточняет V1.ru. Он и члены его семьи лишились по требованию прокуратуры автомойки для грузового транспорта, трех грузовиков и трех легковых автомобилей, которые были приобретены в период с 2020 по 2023 год. В настоящее время бывший полицейский ожидает суда. Его обвиняют в получении взяток и легализации имущества.

Степанова назначили на должность руководителя областной Госавтоинспекции в 2020 году, а спустя три года уволили после разразившегося скандала из-за полицейского эскорта в аэропорт певицы Анет Сай, опаздывавшей на рейс. Ее отвезли на патрульном автомобиле ГИБДД с мигалками, после чего она выложила видео в соцсеть.

Весной 2024 года полковника Степанова проверили на причастность к массовой незаконной постановке грузовиков на учет и возбудили в отношении него уголовное дело.

Замначальника городского УМВД полковник Алексей Климов из-за случившегося потерял рабочее место.

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