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15:17, 10 октября 2023Силовые структуры

Суд отказался восстановить полицейского после скандала с мигалками и Анет Сай

В Волгограде суд не восстановил силовика после поездки Анет Сай на машине ДПС

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Волгограде суд отказался восстановить в должности замначальника городского УМВД полковника Алексея Климова. Об этом сообщает «Коммерсант».

С полицейским расторгли договор после того, как инспекторы ДПС на служебной машине, включив мигалки, доставили певицу Анну Сайдалиеву, известную как Анет Сай, в аэропорт. Исполнительница опаздывала на самолет после концерта, а ей необходимо было улететь в другой город еще на одно выступление. Сайдалиева воспользовалась автомобилем ГИБДД, чтобы добраться до аэропорта, о чем сообщила в своих социальных сетях, опубликовав видеоролик из служебной машины.

После этого руководство Главного управления МВД по Волгоградской области назначило проведение служебной проверки. В результате от должности отстранили начальника регионального УГИБДД Александра Степанова и Климова. При этом инспектор, который руководил доставкой артистки в аэропорт, получил только выговор. Защита замначальника городского УМВД настаивает, что Климов не давал приказ везти певицу, включив мигалки, а только вел «беседу в форме свободного разговора, искал компромисс, как можно помочь».

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    Варвара Митина
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