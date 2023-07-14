Полицейских уволили после доставки российской певицы в аэропорт на машине ГИБДД

В Волгограде уволили полицейских после поездки певицы Сай на патрульной машине с мигалкой

В Волгограде после поездки певицы Анны Сайдалиевой, известной как Анет Сай, на патрульной машине ГИБДД с мигалкой уволили двух высокопоставленных сотрудников МВД. Об этом сообщает V102.RU.

По данным издания, от должности отстранили начальника регионального УГИБДД Александра Степанова и врио начальника МВД Волгограда Алексея Климова.

12 июля Сай выложила в социальные сети видео из полицейской машины и похвасталась, что использует ее в качестве такси. Певица опаздывала в аэропорт после концерта, и ее с включенными мигалками доставили к трапу. Позже стало известно о проведении служебной проверки. Артистка записала видео с извинением за свои действия.