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13:26, 14 июля 2023Силовые структуры

Полицейских уволили после доставки российской певицы в аэропорт на машине ГИБДД

В Волгограде уволили полицейских после поездки певицы Сай на патрульной машине с мигалкой

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Волгограде после поездки певицы Анны Сайдалиевой, известной как Анет Сай, на патрульной машине ГИБДД с мигалкой уволили двух высокопоставленных сотрудников МВД. Об этом сообщает V102.RU.

По данным издания, от должности отстранили начальника регионального УГИБДД Александра Степанова и врио начальника МВД Волгограда Алексея Климова.

12 июля Сай выложила в социальные сети видео из полицейской машины и похвасталась, что использует ее в качестве такси. Певица опаздывала в аэропорт после концерта, и ее с включенными мигалками доставили к трапу. Позже стало известно о проведении служебной проверки. Артистка записала видео с извинением за свои действия.

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    Илона Палей
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