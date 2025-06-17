У экс-замглавы Минобороны Иванова нашли долги на миллионы рублей

Долг по кредиту бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, на чьем банкротстве настаивает ПСБ, составляет 175 миллионов рублей. Как рассказал ТАСС адвокат Денис Балуев, из-за невозможности Иванова выплатить эту сумму банк обратился в Арбитражный суд с соответствующим заявлением.
Согласно имеющимся в распоряжении агентства документам, после расторжения брака и раздела имущества у экс-замглавы Минобороны осталась квартира на Поварской улице. Эту квартиру оценил банк и под ее залог выдал кредит в размере 175 миллионов рублей, за счет которых был приобретен дом в подмосковных Раздорах.
С марта 2025 года Иванов должен был погасить часть банковского кредита, однако не смог этого сделать в связи с уголовным преследованием.
Ранее стало известно, что бывшая жена экс-замминистра обороны Тимура Иванова Светлана вернула девичью фамилию и изменила данные в ИП. Отмечается, что Захаровой принадлежит одна третья доли в компании «Частные технологии», которая занимается деятельностью рекламных агентств.