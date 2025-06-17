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05:24, 17 июня 2025Силовые структуры

У экс-замглавы Минобороны Иванова нашли долги на миллионы рублей

У экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова нашли долги на 175 миллионов рублей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Долг по кредиту бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, на чьем банкротстве настаивает ПСБ, составляет 175 миллионов рублей. Как рассказал ТАСС адвокат Денис Балуев, из-за невозможности Иванова выплатить эту сумму банк обратился в Арбитражный суд с соответствующим заявлением.

Согласно имеющимся в распоряжении агентства документам, после расторжения брака и раздела имущества у экс-замглавы Минобороны осталась квартира на Поварской улице. Эту квартиру оценил банк и под ее залог выдал кредит в размере 175 миллионов рублей, за счет которых был приобретен дом в подмосковных Раздорах.

С марта 2025 года Иванов должен был погасить часть банковского кредита, однако не смог этого сделать в связи с уголовным преследованием.

Ранее стало известно, что бывшая жена экс-замминистра обороны Тимура Иванова Светлана вернула девичью фамилию и изменила данные в ИП. Отмечается, что Захаровой принадлежит одна третья доли в компании «Частные технологии», которая занимается деятельностью рекламных агентств.

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