Украина атаковала сразу четыре российских региона

МО РФ: Система ПВО сбила еще 14 беспилотников ВСУ

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) за три часа (с 12:00 по 15:00 17 июня) сбила еще 14 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram.

Как сообщили в оборонном ведомства, ВСУ попытались атаковать сразу четыре региона — Калужскую, Тульскую, Брянскую и Смоленскую области.

О разрушениях на земле и пострадавших не сообщается.

Еще более двадцати дронов Украина выпустила по территории России в период с 8:00 до 12:00 (по московскому времени).