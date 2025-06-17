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15:17, 17 июня 2025Россия

Украина атаковала сразу четыре российских региона

МО РФ: Система ПВО сбила еще 14 беспилотников ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) за три часа (с 12:00 по 15:00 17 июня) сбила еще 14 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram.

Как сообщили в оборонном ведомства, ВСУ попытались атаковать сразу четыре региона — Калужскую, Тульскую, Брянскую и Смоленскую области.

О разрушениях на земле и пострадавших не сообщается.

Еще более двадцати дронов Украина выпустила по территории России в период с 8:00 до 12:00 (по московскому времени).

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