В период с 8:00 до 12:00 17 июня Украина выпустила десятки беспилотников по территории России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России, заявление опубликовано в Telegram.
По информации оборонного ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) суммарно уничтожили 24 дрона над пятью регионами — Брянской, Калужской, Тульской и Белгородской областями, а также Республикой Крым.
Отмечается, что наибольшее число дронов — 14 единиц — было выпущено по Брянской области.
Ранее сегодня сообщалось, что под Тверью сбили шесть беспилотников ВСУ. При отражении всех атак никто не пострадал