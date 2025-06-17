МО РФ: Средства ПВО уничтожили 24 украинских беспилотника над пятью регионами

В период с 8:00 до 12:00 17 июня Украина выпустила десятки беспилотников по территории России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России, заявление опубликовано в Telegram.

По информации оборонного ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) суммарно уничтожили 24 дрона над пятью регионами — Брянской, Калужской, Тульской и Белгородской областями, а также Республикой Крым.

Отмечается, что наибольшее число дронов — 14 единиц — было выпущено по Брянской области.

Ранее сегодня сообщалось, что под Тверью сбили шесть беспилотников ВСУ. При отражении всех атак никто не пострадал