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12:10, 17 июня 2025Россия

Украина выпустила десятки беспилотников по территории России

МО РФ: Средства ПВО уничтожили 24 украинских беспилотника над пятью регионами
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

В период с 8:00 до 12:00 17 июня Украина выпустила десятки беспилотников по территории России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России, заявление опубликовано в Telegram.

По информации оборонного ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) суммарно уничтожили 24 дрона над пятью регионами — Брянской, Калужской, Тульской и Белгородской областями, а также Республикой Крым.

Отмечается, что наибольшее число дронов — 14 единиц — было выпущено по Брянской области.

Ранее сегодня сообщалось, что под Тверью сбили шесть беспилотников ВСУ. При отражении всех атак никто не пострадал

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