Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:34, 17 июня 2025Россия

Украина нанесла удар по машине с российским чиновником внутри

Глава Херсонской области Сальдо: В Алешках ВСУ ударили по машине с чиновником
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Telegram-канал «Владимир Сальдо»

В Алешках Херсонской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по машине с чиновником внутри. Об этом сообщил в Telegram глава региона Владимир Сальдо.

Удар был нанесен с помощью дрона. Как рассказал губернатор, ранение получил замдиректора муниципального бюджетного учреждения «ЖКХ и благоустройство».

Сальдо добавил, что пострадавшего госпитализировали.

Ранее сообщалось, что за три часа (с 12:00 по 15:00 17 июня) российская система противовоздушной обороны сбила еще 14 беспилотников ВСУ. Украина пыталась атаковать сразу четыре региона — Калужскую, Тульскую, Брянскую и Смоленскую области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила по складу дронов в Киеве. «Наводчиком» на цель оказался украинский волонтер

    У москвичей появилась возможность избежать набора лишнего веса

    В Госдуме заявили об игнорировании Трампом Зеленского

    Задержанных полицией в российском регионе цыганских баронов отпустили

    Двое мужчин получили условный срок за избиение подростков и показ им ягодиц

    Стала известна дата выхода новой части «Ведьмака» в России

    Зеленский прибыл на саммит G7

    Полицейский с тремя сообщниками похитили россиянина и вымогали у него миллион рублей

    США усомнились в способности Израиля уничтожить ядерную программу Ирана

    Два человека погибли при ударе ВСУ по российскому региону

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости