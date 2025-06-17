Украина нанесла удар по машине с российским чиновником внутри

Глава Херсонской области Сальдо: В Алешках ВСУ ударили по машине с чиновником

В Алешках Херсонской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по машине с чиновником внутри. Об этом сообщил в Telegram глава региона Владимир Сальдо.

Удар был нанесен с помощью дрона. Как рассказал губернатор, ранение получил замдиректора муниципального бюджетного учреждения «ЖКХ и благоустройство».

Сальдо добавил, что пострадавшего госпитализировали.

Ранее сообщалось, что за три часа (с 12:00 по 15:00 17 июня) российская система противовоздушной обороны сбила еще 14 беспилотников ВСУ. Украина пыталась атаковать сразу четыре региона — Калужскую, Тульскую, Брянскую и Смоленскую области.